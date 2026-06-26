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В Ростове-на-Дону за год вырос уровень безработицы

В службе занятости назвали самые дефицитные профессии в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице увеличилось число неработающих граждан. Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» сообщили в региональном Управлении государственной службы занятости населения.

По данным ведомства, на 1 июня 2026 года уровень регистрируемой безработицы в городе составил 0,2%. Годом ранее этот показатель находился на отметке 0,1%. При этом в целом по Ростовской области ситуация не изменилась: там безработица стабильно держится на планке 0,3%.

Несмотря на небольшой прирост соискателей в Ростове, местный бизнес и госучреждения все же испытывают кадровые проблемы. В УГСЗН отметили, что сильнее всего проблема ощущается в обрабатывающей промышленности, медицине, образовании и в строительстве. Также сотрудников не хватает в сельском хозяйстве, торговле, логистике и госуправлении.

— Самыми востребованными профессиями в регионе сейчас являются швеи, врачи, фельдшеры и медсестры, слесари и инженеры, водители, учителя, продавцы и кассиры, — прокомментировали в ведомстве.

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