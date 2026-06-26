В Ростове-на-Дону за год вырос уровень безработицы

Несмотря на небольшой прирост соискателей в Ростове, местный бизнес и госучреждения все же испытывают кадровые проблемы. В УГСЗН отметили, что сильнее всего проблема ощущается в обрабатывающей промышленности, медицине, образовании и в строительстве. Также сотрудников не хватает в сельском хозяйстве, торговле, логистике и госуправлении.