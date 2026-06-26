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Камень в основание будущего храма Святителя Тихона заложили в Красноярске

В дальнейшем здесь появится собор, православная гимназия и детская спортивная площадка.

Митрополит Никита освятил закладной камень храма Святителя Тихона в Красноярске. Об этом сообщили в Красноярской епархии РПЦ.

24 июня в микрорайоне Преображенский прошла церемония освящения закладного камня на месте будущего храмового комплекса. Чин возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Никита в сослужении настоятеля храма иерея Максима Золотухина и других клириков красноярских церквей.

На данный момент на участке возводится малый храм в честь святителя Тихона. В дальнейшем здесь появится собор Преображения Господня, православная гимназия и детская спортивная площадка.

Ранее, в 2025 году, на этом месте уже совершали молебен перед ковчегом с мощами святителя, привозившимися в Красноярск к столетию со дня его кончины.

Ранее мы сообщали, что фасады Троицкого храма отреставрируют в Красноярске.