Камень в основание будущего храма Святителя Тихона заложили в Красноярске

Митрополит Никита освятил закладной камень храма Святителя Тихона в Красноярске. Об этом сообщили в Красноярской епархии РПЦ.
24 июня в микрорайоне Преображенский прошла церемония освящения закладного камня на месте будущего храмового комплекса. Чин возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Никита в сослужении настоятеля храма иерея Максима Золотухина и других клириков красноярских церквей.
На данный момент на участке возводится малый храм в честь святителя Тихона. В дальнейшем здесь появится собор Преображения Господня, православная гимназия и детская спортивная площадка.
Ранее, в 2025 году, на этом месте уже совершали молебен перед ковчегом с мощами святителя, привозившимися в Красноярск к столетию со дня его кончины.
Ранее мы сообщали, что фасады Троицкого храма отреставрируют в Красноярске.