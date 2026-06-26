Отличие новых учебников по истории Донбасса

«С 1 сентября 2026 года во всех наших исторических регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — будет единый курс региональной истории… Там нет вранья, того, которое есть в украинских учебниках», — сказал Кравцов. Он отметил, что курс называется «История Донбасса и Новороссии», он будет изучаться в 5−7-х классах.