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Отличие новых учебников по истории Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объяснил, чем новый единый курс истории Донбасса и Новороссии отличается от украинских учебников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объяснил, чем новый единый курс истории Донбасса и Новороссии отличается от украинских учебников.

«С 1 сентября 2026 года во всех наших исторических регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — будет единый курс региональной истории… Там нет вранья, того, которое есть в украинских учебниках», — сказал Кравцов. Он отметил, что курс называется «История Донбасса и Новороссии», он будет изучаться в 5−7-х классах.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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