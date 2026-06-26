Единственная 100-балльница по обществознанию из Приморья хочет поступить в МГУ

Сама Диана признается, что ее интересы далеко не ограничиваются одним предметом. Она окончила с отличием детскую школу искусств по классу фортепиано, занимается вокалом, увлекается маркетингом, визажем и скрапбукингом. В будущем она мечтает связать свою жизнь с творческой и медийной сферой. Среди планов — поступление в МГУ или РУДН, изучение иностранных языков, развитие собственного блога и участие в общественных проектах.