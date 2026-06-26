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Жители посёлка в ЕАО жили рядом с опорами ЛЭП на грани падения

Прокуратура внесла представление директору филиала сетевой компании и потребовала привести линию в порядок.

В Облучье после жалобы местной жительницы отремонтировали опасно накренившиеся опоры линии электропередач в частном секторе. Проблемой занялась прокуратура Еврейской автономной области после выездного личного приёма граждан.

Женщина рассказала прокурору области Дмитрию Седых, что на улице Горького опоры ЛЭП стоят в тревожном состоянии. По фото видно, что один из столбов сильно ушёл в сторону рядом с жилыми домами и заборами: при таком наклоне падение могло закончиться не просто обрывом проводов, а реальной угрозой для людей и имущества.

Прокурор поручил проверить обращение. Проверку провела прокуратура Облученского района, и опасения подтвердились: опоры действительно имели сильный крен и могли упасть.

После этого прокуратура внесла представление директору филиала сетевой компании и потребовала привести линию в порядок. Энергетикам указали на риск, который нельзя оставлять «до лучших времён», особенно в жилом секторе.

В итоге организация провела ремонтные работы. Аварийные опоры восстановили.