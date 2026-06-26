Жители посёлка в ЕАО жили рядом с опорами ЛЭП на грани падения

Женщина рассказала прокурору области Дмитрию Седых, что на улице Горького опоры ЛЭП стоят в тревожном состоянии. По фото видно, что один из столбов сильно ушёл в сторону рядом с жилыми домами и заборами: при таком наклоне падение могло закончиться не просто обрывом проводов, а реальной угрозой для людей и имущества.