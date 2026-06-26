Стало еще хуже: очереди на АЗС «Роснефти» в Иркутске парализуют движение

IrkutskMedia, 26 июня. Ситуация с очередями на заправках «Роснефти» в Иркутске стала еще хуже. И утром, и вечером автомобилисты вынуждены стоять в длинных очередях, где скапливаются десятки машин.
На АЗС на улице Сергеева автомобили заняли целую полосу движения от остановки «Школьная», а пробка начала тянуться еще с Култукского тракта. Не лучше обстановка и на улице Маяковского — там очередь на заправку также растянулась на целую полосу, серьезно осложнив движение. Перед въездом, в свою очередь, выставили конусы, из-за чего автомобилистам оставалось лишь ждать, пока их уберут и проезд снова откроют.
Напомним, о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах стало известно в середине июня. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона написал в своём канале в мессенджере «МАКС», что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки. В настоящее время власти принимают меры по нормализации ситуации с топливообеспечением. Добавим, что многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы: это значит, что объемы топлива по каждому из получателей будут определять индивидуально.
Накануне 24 июня заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин доложил актуальную информацию по ситуации с топливообеспечением в регионе. Власти призвали жителей области с пониманием отнестись к отпуску топлива.
Добавим, что на фоне непростой ситуации с топливообеспечением цены на бензин продолжают расти. Так, с начала недели стоимость бензина на некоторых АЗС увеличилась сразу на 18 рублей. Кроме того, ежедневно наблюдаются огромные очереди из автомобилистов на некоторых автозаправках города.