Полиция Владивостока проверила назойливых аниматоров с «Арбата»

На новогодних каникулах с 2024 на 2025 год такие аниматоры были замечены на территории новогоднего городка на площади Борцов Революции, и эту ситуацию даже комментировали чиновники, предупреждая, что администрация Владивостока не нанимала артистов для оказания платных услуг в период работы праздничного городка, а бейджи с фотографией и ФИО, которые ряженые аниматоры носят на шее для убедительности, не означают законности оказания услуг.