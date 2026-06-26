Полиция Владивостока проверила назойливых аниматоров с «Арбата»

О навязчивых услугах стали предупреждать и туристов из Китая в национальных соцсетях и мессенджерах. Несколько роликов с предупреждениями выявило издание «Новости VL.ru».
Пострадавшие от фотографов китайцы предупреждают соотечественников, что с людьми в костюмах ангелов, Лабубу и прочих персонажей не следует даже вступать в беседу, потому что если они уговорят сделать пару фотографий с ними, то потребуют в среднем 200 юаней (2−3 тысячи рублей).
В комментариях некоторые пользователи высказывают предположения, что эти аниматоры якобы связаны с местными бандитами.
Аниматоры, компанию которым иногда составляют фотографы, не первый год промышляют в туристическом центре Владивостока — на набережной Спортивной гавани и пешеходной улице Адмирала Фокина.
На новогодних каникулах с 2024 на 2025 год такие аниматоры были замечены на территории новогоднего городка на площади Борцов Революции, и эту ситуацию даже комментировали чиновники, предупреждая, что администрация Владивостока не нанимала артистов для оказания платных услуг в период работы праздничного городка, а бейджи с фотографией и ФИО, которые ряженые аниматоры носят на шее для убедительности, не означают законности оказания услуг.
После того как в СМИ и социальных сетях появилась информация, что аниматоры в костюмах, предлагающие платные фото, получили печальную известность и среди гостей из Поднебесной, полиция провела в местах сосредоточения аниматоров рейд.
В ходе рейда были установлены личности граждан, оказывающих услуги, «уточнены условия и порядок их деятельности, основания взимания платы».
Полиция не прокомментировала, были ли запротоколированы по итогам рейда какие-либо нарушения. Сообщается лишь, что с назойливыми коммерсантами проведены разъяснительные беседы, и мероприятия по контролю за соблюдением правопорядка в местах массового пребывания граждан будут продолжены.
Жителям и гостям города полиция рекомендует сразу уточнять условия, стоимость и порядок оплаты услуг аниматора для фото, требовать квитанцию об оплате, а при возникновении разногласий обращаться в правоохранительные органы.
Полученную информацию полицейские будут использовать для планирования дальнейших проверочных мероприятий.