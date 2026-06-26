В римских аэропортах могут вырасти очереди из-за внедрения EES

В аэропортах Рима — Фьюмичино и Чампино — в летний сезон могут резко вырасти очереди на фоне запуска новой биометрической системы въезда и выезда в ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе.
Речь идёт о системе EES (Entry/Exit System), которая предназначена для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении границ Шенгенской зоны. Она предполагает сбор биометрических данных — фотографии и отпечатков пальцев — и должна постепенно заменить паспортные штампы.
По словам Тронконе, в пик туристического сезона новая система может создать критическую нагрузку на пограничный контроль в римских аэропортах. Он отметил, что инфраструктура может оказаться не готова к резкому росту пассажиропотока.
В отрасли авиационных перевозок при этом считают, что внедрение EES пока сопровождается техническими сбоями и очередями. В отдельных аэропортах, по данным FT, уже приходилось временно смягчать процедуры контроля, чтобы не допустить перегрузки.
Тронконе заявил, что в случае ухудшения ситуации аэропортам, возможно, придётся временно отказываться от обязательной регистрации части пассажиров, чтобы избежать транспортного коллапса. Он описал возможную меру как «открытие клапана», позволяющее снизить давление на систему контроля.
Глава оператора аэропортов Рима оценил уровень обеспокоенности ситуацией на восемь-девять баллов из десяти. По его словам, речь идёт о риске системной перегрузки в период максимального туристического потока.
Отмечается, что внедрение EES рассматривается как масштабное изменение пограничных процедур в Европе. Новая система должна унифицировать контроль и ускорить обработку данных, однако в переходный период, как следует из обсуждений в отрасли, она может привести к замедлению прохождения границы и росту очередей в крупнейших аэропортах.
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