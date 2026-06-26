В римских аэропортах могут вырасти очереди из-за внедрения EES

Отмечается, что внедрение EES рассматривается как масштабное изменение пограничных процедур в Европе. Новая система должна унифицировать контроль и ускорить обработку данных, однако в переходный период, как следует из обсуждений в отрасли, она может привести к замедлению прохождения границы и росту очередей в крупнейших аэропортах.