Новые меры поддержки коренных малочисленных народов готовят в Красноярском крае

Красноярский край активно пересматривает и совершенствует подходы к поддержке коренных малочисленных народов. Об этом сообщили на сайте официального портала региона.
Недавно в Красноярске прошла стратегическая сессия, где представители власти, общественности и эксперты обсуждали, как лучше адаптировать меры поддержки к нуждам кочевого и полукочевого образа жизни.
Заместитель Губернатора Валерий Семенов подчеркнул важность гибкости и актуальности этих мер, отметив, что, несмотря на более чем 70 действующих программ, необходимо искать новые решения для повышения их эффективности.
Участники сессии выдвинули ряд предложений по улучшению образования (включая изучение родных языков и подготовку учителей), здравоохранения (развитие телемедицины, выездные бригады, использование беспилотников), социальной поддержки (усовершенствование кочевых выплат, жилищные программы, выбор мобильного жилья), снабжения (создание пунктов хранения, развитие логистики, поддержка предпринимателей) и традиционной хозяйственной деятельности (поддержка оленеводства, рыболовства, охоты, стимулирование молодых специалистов).
Все эти инициативы будут представлены Губернатору и правительству края для дальнейшего рассмотрения, продолжая диалог, начатый на встрече Губернатора с представителями КМНС в апреле.