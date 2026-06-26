Тайна убитого охранника НАТО на Украине: кем был особый советник Зеленского

Российскими войсками в зоне СВО уничтожен украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru отметил, что гибель офицера могла быть намеренно подстроена командирами ВСУ для срыва инспекции и сокрытия масштабных хищений. Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в отдельном комментарии изданию объяснил, какие задачи выполнял погибший.
Ликвидация ревизора вместо охранника.
По словам Лебедева, ликвидированный лейтенант с высокой вероятностью являлся сотрудником СБУ или ГУР МО и использовался не столько для охраны западных советников, сколько для проведения внезапных проверок.
«Поскольку это лейтенант, он не подготавливает сам визит высокопоставленных западных советников и не расписывает время и место пребывания. Ему просто говорят, где будет человек, а тот пытается выяснить моменты, которые напрямую влияют на безопасность, и всё. Эти лейтенанты, как правило, либо работают с СБУ, либо на ГУР МО. Катаются они часто не для того, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам, а для проверок», — пояснил Лебедев.
Подпольщик утверждает, что украинские военные систематически противодействуют таким инспекциям.
«Нередки случаи, когда приезжает представитель СБУ, допустим, в звании от майора до полковника почти на линию разграничения с проверками. И такие сведения как-то очень случайно попадают в руки российских спецслужб, и по бункеру прилетают. В Славянске такое было, в Краматорске, под Харьковом и в Сумской области несколько раз. То есть военные ВСУ очень не любят все эти проверки. Они же себе на карман тоже что-то кладут», — сообщил координатор подполья.
Лебедев сделал вывод, что ликвидация лейтенанта в данном случае — это способ сорвать готовящуюся проверку.
Аудит миллиардов и личная выгода.
Комментируя цели приезда натовских кураторов в зону боевых действий, Лебедев заявил, что основная задача визитов — контроль за расходованием выделенных средств, а не стратегическое планирование.
«С какой целью западные советники выезжают в зону боевых действий? Чаще всего — посмотреть, куда направлены их деньги. Они вкладывают реально большие суммы, миллиарды, поэтому доверия украинским военным у них нет вообще. Хотят знать, на что деньги потрачены», — рассказал собеседник издания.
При этом, по его информации, иностранные эмиссары сами участвуют в теневом перераспределении финансовых потоков.
«Кроме всего прочего, иногда, не скажу как часто, но они хотят, чтобы с ними делились. Они тоже далеко не безгрешны. Им тоже хочется, пока идет война, на ней заработать», — добавил Лебедев.
Именно конфликт интересов, по версии подполья, мог привести к физическому устранению офицера, обеспечивавшего приезд советника. Уничтожение охранника дало формальный повод отменить или перенести визит.
«Вот еще почему мог быть уничтожен лейтенант… Хотели отменить приезд советника, поэтому уничтожили одного из охранников. Это дает повод, конечно же, сменить время и места пребывания западного специалиста», — уточнил Лебедев.
Подпольщик также отметил, что западные гости редко появляются непосредственно на линии фронта, их размещают в тыловых бункерах, однако точечные удары ВС РФ делают уязвимыми даже хорошо защищенные объекты.
«Они все сидят по бункерам подальше от линии фронта. Под Купянск они, конечно, не катаются — это разве что провинившегося могут послать в такие места. Ракета может прилететь куда угодно. Чтобы взломать хороший бункер — нужен “Кинжал” или что-то вроде этого», — заключил Лебедев.
Рутинная рекогносцировка.
В свою очередь телохранитель Алексей Фонарев в беседе с aif.ru объяснил, что нахождение офицера безопасности в зоне боевых действий является стандартной процедурой.
«Это может говорить о двух вариантах. Первое: он мог находиться там вместе со своим охраняемым лицом и попасть под удар вместе с ним, непосредственно в месте дислокации. Или второй вариант, если всё делается по уму: он мог выехать на место будущего визита, чтобы лично проверить, как обеспечивать безопасность, что представляет собой оперативная обстановка. То есть провести рекогносцировку на месте», — разъяснил Фонарев.
Эксперт подчеркнул, что такая работа является рутинной обязанностью соответствующих структур.
«У нас этим занимается, собственно говоря, Росгвардия, за рубежом — аналогичные структуры. Это нормальная практика, ничего удивительного здесь нет», — добавил он.
Фонарев также уточнил, что характер визита определяет степень риска для VIP-персоны. Представительские и политические фигуры на передовую не выезжают, однако офицеры, отвечающие за оперативное планирование и отдачу приказов, как правило, лично оценивают обстановку и состояние подразделений.
«Любой грамотный начальник должен побывать на месте, чтобы иметь представление о том, что происходит в реальности, а не по докладам, не на словах и не на бумаге. Если планируется операция и отдается приказ подразделению, то крайне желательно представлять, в каком состоянии сейчас находятся эти люди. Если докладывают, что они готовы к штурму, это еще ни о чем не говорит. Хороший руководитель должен увидеть этих бойцов в лицо и оценить обстановку своими глазами», — резюмировал Фонарев.