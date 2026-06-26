Тайна убитого охранника НАТО на Украине: кем был особый советник Зеленского

«Нередки случаи, когда приезжает представитель СБУ, допустим, в звании от майора до полковника почти на линию разграничения с проверками. И такие сведения как-то очень случайно попадают в руки российских спецслужб, и по бункеру прилетают. В Славянске такое было, в Краматорске, под Харьковом и в Сумской области несколько раз. То есть военные ВСУ очень не любят все эти проверки. Они же себе на карман тоже что-то кладут», — сообщил координатор подполья.