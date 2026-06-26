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В ЕАО бизнесмену запретили продавать сигареты рядом с детским центром

Сначала предприниматель решение суда игнорировал, но после исполнительского сбора быстро сменил тактику.

В Биробиджане предпринимателю пришлось убрать продажу табачной и никотинсодержащей продукции от детского центра. Судебные приставы добились исполнения решения суда, сообщили в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Нарушение выявили во время проверки. Оказалось, что торговая точка продавала табачные изделия ближе чем в 100 метрах от образовательного учреждения, хотя закон запрещает такую розничную торговлю рядом с местами, где находятся дети.

Суд обязал предпринимателя прекратить продажу табака на этом месте. Документы поступили в отделение судебных приставов по Биробиджану № 2, где возбудили исполнительное производство и предупредили владельца точки о последствиях.

Сначала предприниматель решение суда проигнорировал. После этого пристав взыскал с него исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей — только после принятых мер должник сменил место продажи.

В УФССП отметили, что судебное решение исполнено, а торговля табачной продукцией рядом с детским центром прекращена.