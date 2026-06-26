Молодежный совет БоАЗа развивает традиции корпоративного волонтерства

Богучанский алюминиевый завод — это не только передовые технологии и 300 тысяч тонн качественной, «зеленой» продукции в год. Это еще и активное волонтерское движение, мощным двигателем которого является Молодежный совет завода. В преддверии Дня молодежи рассказываем о его работе. В активе Молодежки БоАЗа шесть человек. Каждый курирует свое направление. Алина Филатова, например, отвечает за культуру и спорт. Говорит, началось все с ее увлечения волейболом. Он и привел ее в Молодежку. Потом она собрала женскую сборную по волейболу — и как будто открыла для себя новый мир. [caption id= «attachment_369760» align= «alignnone» width= «1280»] Алина Филатова с дочкой проводит разминку на Маёвке[/caption] Стало безумно интересно быть не просто зрителем, а частью этого процесса — вместе что-то организовывать, создавать, заряжать людей позитивом и любовью к активному образу жизни, и самой заряжаться! Конечно, совмещать работу и общественную жизнь непросто. Лично меня буквально «перезагружают» два источника энергии: моя семья, которая всегда рядом и верит в меня, и мои тренировки, — рассказывает Алина Филатова. Молодежные советы на предприятиях РУСАЛа создавались в нулевых — по инициативе основателя Компании Олега Дерипаска. Главной идеей было — вовлекать самых активных и инициативных молодых людей в производственную, спортивную и волонтерскую деятельность — для улучшения условий труда, решения разных социальных вопросов, отстаивания интересов молодежи. На БоАЗе Молодежный совет появился в далеком 2013 году. И с тех пор традиции корпоративного волонтерства развиваются в Богучанском округе благодаря молодым заводчанам. С каждым годом они вовлекают в свою бурную деятельность все больше и больше людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров. Нередко волонтерами становятся и богучанские байкеры. Ребята помогают ветеранам, занимаются уборкой и озеленением территории, проводят благотворительные ярмарки и детские праздники. За год таких добрых дел набирается не меньше 50. И каждое, вне зависимости от масштабности и числа участников, очень важно и ценно, подчеркивает председатель Молодежного совета Вячеслав Калинин. Невозможно сказать какой наш проект самый важный. Они все, на мой взгляд, крутые и успешные. Начиная с заводской Спартакиады, участия во всероссийской акции «Зеленая волна»- до субботников… Даже когда мы просто впятером с мужиками выезжаем помочь бабушке переколоть и сложить дрова, я считаю, это большое дело. Потому что это — пример для наших детей. Свои мероприятия мы планируем на год вперед. В среднем, получается от 1 до 4 проектов в месяц. И, конечно, во всех наших делах всегда помогает и завод, и администрация, — подчеркнул Вячеслав Калинин. Самое ценное в их работе — единомышленники, на которых всегда можно положиться. Тех, кто разделяет желание сделать жизнь вокруг интереснее, ярче и динамичнее. И готов приложить к этому свои умелые руки и энергию. [caption id= «attachment_369764» align= «alignnone» width= «1280»] Девиз МС: «Мы не ждём изменений! Мы сами меняем мир вокруг — вместе с предприятием, поселком и всем нашим большим и дружным коллективом»[/caption]