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Астанчан предупредили о полном закрытии движения из-за ремонта бульвара Нуржол

Астанчан предупредили о маршрутном ремонте бульвара Нуржол от улицы Акмешит в сторону улицы Казахское радио, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в акимате Астаны, с 25 по 27 июня будет проводиться маршрутный ремонт бульвара Нуржол, который начинается от улицы Акмешит и идет в сторону улицы Казахское радио.

В связи с этим движение автотранспортных средств на данном участке будет полностью закрыто.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения», — обратились к водителям в акимате.

Кроме того, в акимате принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.