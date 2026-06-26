Астанчан предупредили о полном закрытии движения из-за ремонта бульвара Нуржол

Как сообщили в акимате Астаны, с 25 по 27 июня будет проводиться маршрутный ремонт бульвара Нуржол, который начинается от улицы Акмешит и идет в сторону улицы Казахское радио.
В связи с этим движение автотранспортных средств на данном участке будет полностью закрыто.
«Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения», — обратились к водителям в акимате.
Кроме того, в акимате принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.