Эксперт рассказал о подорожании краткосрочной аренды жилья в миллионниках

МОСКВА, 26 июн — РИА Недвижимость. Краткосрочная аренда жилья в российских городах-миллионниках подорожала за год на 5%, достигнув в июне в среднем 4,88 тысячи рублей за сутки, сообщили РИА Недвижимость в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Этим летом мы заметили замедление роста цен на аренду жилья в крупных городах. Если в прошлые годы средняя стоимость увеличивалась на 10−15% в год, то за последний год прирост составил всего 5%. А в отдельных городах даже наблюдается небольшое снижение цен. Мы связываем это с насыщением рынка, большим объемом предложения и высокой конкуренцией», — рассказал директор сервиса по маркетингу Айрат Мусин.
По его данным, снижение цен зафиксировано в Волгограде (на 4%), в Санкт-Петербурге (на 2%) и в Челябинске (на 1%). В Казани стоимость осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. В Москве средняя цена увеличилась на 1%, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Перми — на 2%, в Самаре — на 3%, в Воронеже, Красноярске и Екатеринбурге — на 5%, в Омске — на 7%.
Сильнее всего из городов-миллионников средняя стоимость выросла в Краснодаре — на 8%, что объясняется возобновлением работы аэропорта и ростом количества июньских бронирований на 30%, отметил Мусин.
Также, по сравнению с прошлым июнем, по данным «Суточно.ру», заметно увеличилось число бронирований в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге — в среднем на 15%.
Самые высокие цены на краткосрочную аренду, как и год назад, фиксируются сервисом в Нижнем Новгороде — в среднем 6,17 тысячи рублей за сутки. Далее идут Санкт Петербург (5,83 тысячи рублей), Москва (5,43 тысячи рублей), Казань (5,38 тысячи рублей). В Самаре арендовать жилье можно в среднем за 4,18 тысячи рублей, в Волгограде — за 3,96 тысячи рублей, в Екатеринбурге — за 3,89 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — за 3,61 тысячи рублей, в Новосибирске — 3,56 тысячи рублей, в Краснодаре — за 3,55 тысячи рублей, в Воронеже — за 3,47 тысячи рублей.
Дешевле всего аренда, по данным «Суточно.ру», стоит в Челябинске — 2,95 тысячи рублей, Омске — 3,12 тысячи рублей, Уфе — 3,29 тысячи рублей, Перми — 3,41 тысячи рублей, Красноярске — 3,42 тысячи рублей.
«Как правило, туристы арендуют жилье в крупных городах на трое суток и тратят на проживание 14,64 тысячи рублей. Самые частые критерии, по которым гости ищут жилье — территориальное расположение, расстояние от метро, наличие Wi-Fi, стиральной машинки, парковки и возможности размещения с детьми», — добавил Мусин.