Эксперт рассказал о подорожании краткосрочной аренды жилья в миллионниках

По его данным, снижение цен зафиксировано в Волгограде (на 4%), в Санкт-Петербурге (на 2%) и в Челябинске (на 1%). В Казани стоимость осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. В Москве средняя цена увеличилась на 1%, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Перми — на 2%, в Самаре — на 3%, в Воронеже, Красноярске и Екатеринбурге — на 5%, в Омске — на 7%.