Диетолог Лебедева рассказала, что фастфуд повышает риск развития депрессии

Фастфуд манит своими сочетаниями вкусов, а высокое содержание сахара, жира и соли, так называемая «точка блаженства», стимулирует центры удовольствия в мозге. «Это приводит к изменению химических процессов и дофаминовых рецепторов. Со временем для получения того же уровня удовольствия требуется все больше стимулов, что заставляет человека съедать огромные порции», — сказала Лебедева.