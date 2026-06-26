К 50-летнему юбилею Свердловского района Красноярска установят стелу

«Именно эти места, по мнению жителей, лучше всего отражают характер и душу Свердловского района. Они станут не просто украшением, а главным визуальным ядром монумента. Мы совместно с командой архитекторов и дизайнеров работаем над тем, чтобы гармонично объединить эти символы в едином концептуальном решении. Рассматриваем различные варианты: от стилизованных изображений и барельефов до современной интерактивной подсветки, которая будет преображать стелу в вечернее время», — рассказала Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.