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К 50-летнему юбилею Свердловского района Красноярска установят стелу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе появится новая стела, посвященная 50-летию района. Ее установят на пересечении улиц Александра Матросова и Свердловской — одной из ключевых транспортных артерий города.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе появится новая стела, посвященная 50-летию района. Ее установят на пересечении улиц Александра Матросова и Свердловской — одной из ключевых транспортных артерий города.

Монумент создадут на средства гранта, который район получил за победу в городском конкурсе на самый благоустроенный район.

Стелу украсят изображения главных достопримечательностей Свердловского района. Среди них — Фанпарк «Бобровый Лог», национальный парк «Красноярские Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей», Ярыгинская набережная и лестница на Торгашинский хребет.

«Именно эти места, по мнению жителей, лучше всего отражают характер и душу Свердловского района. Они станут не просто украшением, а главным визуальным ядром монумента. Мы совместно с командой архитекторов и дизайнеров работаем над тем, чтобы гармонично объединить эти символы в едином концептуальном решении. Рассматриваем различные варианты: от стилизованных изображений и барельефов до современной интерактивной подсветки, которая будет преображать стелу в вечернее время», — рассказала Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.

Планируется, что новую стелу установят уже в этом году.