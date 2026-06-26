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Волгоградская ярмарка признана одной из лучших в России

Минпромторг РФ подвёл итоги ежегодного конкурса «Торговля России». В числе победителей оказалась круглогодичная ярмарка.

Минпромторг РФ подвёл итоги ежегодного конкурса «Торговля России». В числе победителей оказалась круглогодичная ярмарка на ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда.

— Жюри конкурса «Торговля России» рассмотрело более тысячи заявок предприятий из всех уголков страны. Основными критериями для отбора лидеров стали специализация торгового предприятия, его внешний вид, ассортимент, количество объектов, работа с поставщиками, доля присутствия региональных товаропроизводителей, — сообщили в пресс-службе комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на полях форума «Неделя Российского ритейла».

Отметим, по информации региональных чиновников, в Волгоградской области работают 19,8 тыс. объектов торговли: 14,3 тыс. — стационарных и 5,5 тыс. — нестационарные. В их числе 28 розничных рынков. Кроме того, для проведения ярмарок предпринимателям доступны 353 специализированные площадки. В 2025 году региональный оборот розничной торговли вырос на 5,1%, достигнув 795 млрд рублей.

Фото облкомторг.