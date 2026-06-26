Волгоградская ярмарка признана одной из лучших в России

Отметим, по информации региональных чиновников, в Волгоградской области работают 19,8 тыс. объектов торговли: 14,3 тыс. — стационарных и 5,5 тыс. — нестационарные. В их числе 28 розничных рынков. Кроме того, для проведения ярмарок предпринимателям доступны 353 специализированные площадки. В 2025 году региональный оборот розничной торговли вырос на 5,1%, достигнув 795 млрд рублей.