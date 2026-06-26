Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 188 человек погибли и более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в Венесуэле. Многие из них пострадавших находятся под зданиями, и спасательные команды направились в наиболее пострадавшие районы, пока не стало слишком поздно.