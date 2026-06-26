Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Об этом в пятницу. 26 июня сообщает BBC со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести или остаются под завалами обрушившихся зданий. Ранее сообщалось о меньшем числе жертв. Спасательные работы продолжаются, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 188 человек погибли и более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в Венесуэле. Многие из них пострадавших находятся под зданиями, и спасательные команды направились в наиболее пострадавшие районы, пока не стало слишком поздно.
В Геологической службе США сообщили, что количество погибших в результате землетрясения с вероятностью 44 процента составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Представили службы подчеркнули, что шансы того, что количество жертв окажется на уровне от 100 до тысячи человек, составляют три процента.