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Центр ракеточных видов спорта появится на улице Ванеева в 2027 году

Строительство ведется рядом с Нижегородским областным училищем олимпийского резерва.

Источник: Время

Строительство центра ракеточных видов спорта началось рядом с Нижегородским областным училищем олимпийского резерва, в районе дома № 110Б по улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Реализацию инфраструктурного проекта ведет ООО «Лаборатория детства» с участием ООО «Научно‑техническое предприятие “Аквилон”». Проект получил заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство.

Срок завершения строительства — первое полугодие 2027 года, уточнили в министерстве.

Напомним, что в Советском районе города также работает детская академия тенниса в микрорайоне Кузнечиха II, а недавно открылся падел-центр в ТРК «Жар-птица».