Центр ракеточных видов спорта появится на улице Ванеева в 2027 году

Строительство центра ракеточных видов спорта началось рядом с Нижегородским областным училищем олимпийского резерва, в районе дома № 110Б по улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.