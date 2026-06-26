День молодежи, Фестиваль гребешка и забег: чем наполнены летние выходные во Владивостоке

Первый месяц лета уже на исходе, а это значит — впереди уикенд, который просто обязан быть насыщенным. Редакция PrimaMedia выбрала для вас самые яркие события 27 и 28 июня.
Фестиваль трейлов «Подари себе здоровье» (6+).
27 июня на Русском острове в парке Патриот пройдет Фестиваль трейлов «Подари себе здоровье».
Трейл — это разгрузка для души, для глаз, привыкших к монитору, для ног, уставших от твёрдого городского покрытия.
Мероприятия обычно проводятся за пределами городов, в красивых местах. Для любителей темп и время не имеют большого значения. Вместо побед одна-единственная цель — добежать или дойти до конца. Не обязательно бежать, можно просто идти и любоваться природой. На финише все участники получают медаль финишёра и угощения. Играет музыка, ведущий занимается с детьми. По окончании мероприятия всех ждёт горячий плов и чай со сладостями.
Возраст участников — от 2 до 80 лет, 14 возрастных групп.
Дистанции Фестиваля проходят по тропам лесного и прибрежного массива острова Русский, по его военно-исторической части. Место старта и финиша расположено в парке «Патриот» (Ворошиловская батарея).
Далее дистанции проходят вдоль бухты Новик, через тоннель, форт № 11, вдоль бухты Островная, по полуострову Тобизина, побережью бухт Карпинского и Чернышёва, полуострову Вятлина, смотровой площадке, через тоннель и на финиш.
Где: Ворошиловская батарея.
Когда: 27 июня в 9.00.
Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 27 июня в 12.00.
Встреча книжного клуба «Субботник»: обсуждаем роман «Охота на овец» (16+).
27 июня в библиотеке БУК пройдет встреча книжного клуба «Субботник». Обсуждаем роман «Охота на овец» Харуки Мураками.
«О ее смерти мне сообщил по телефону старый приятель…». Так начинается «Охота на овец» — пожалуй, самое странное путешествие по закоулкам современного мира и человеческого сознания, придуманное легендой современной литературы японским писателем Харуки Мураками. Как мирная случайность из спокойной обычной жизни может забросить человека в совершенно чужие края? Фотография в рекламном проспекте с видами Хоккайдо привела героя к судьбоносному решению.
Могут поучаствовать в обсуждении книги и те, кто не читал произведение.
Где: Бук (ул. Светланская, 55).
Когда: 27 июня в 12.00.
День молодежи (0+).
В субботу город превратится в большую праздничную площадку. Центральная площадь, Нагорный парк, площадь Адмирала Фокина — в каждой локации найдётся что-то уникальное.
Что будет на площадках:
Арт-маркет, гастрофестиваль, творческие и спортивные площадки, а с 17.00 — большая концертная программа. Хедлайнер — Mary Gu.
Где: Центральная площадь.
Когда: 27 июня с 14.00.
Литературно-музыкальный спектакль «Это Приморье, детка» — истории о крае под живую музыку.
Где: Нагорный парк.
Когда: 27 июня с 12.00.
Уютный квартирник с владивостокскими коллективами.
Где: Площадь Адмирала Фокина.
Когда: 27 июня с 15.00.
Концертная программа «В ритмах лета» (6+).
В программе: Л. Ардити Вальс «Поцелуй», В. Беккер «Лесная сказка», Д. Буддей «Букет цветов из Ниццы», А. Шиловский «Я люблю тебя, как солнце», Н. Листов «Я помню вальса звук прелестный», И. Дунаевский Песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер», А. Бабаджанян «Загадай желание», О. Фельцман «Ходит песенка по кругу», В. Соловьев-Седой «На лодке».
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 27 июня в 18.00.
Стоимость: 600 рублей.
Спектакль «Мастер и Маргарита» (12+).
На сцене Академического театра им. А. М. Горького — спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, инсценировка Елены Исаевой.
«Мастер и Маргарита» — культовый роман советской интеллигенции превратился в ХХI веке в один из самых значимых и любимых у читателей и зрителей во всём мире.
Казалось бы, что еще можно предложить зрителю?
Но московский драматург Елена Исаева нашла неожиданное композиционное решение, уместив весь объем романа в динамичную остросюжетную пьесу, где булгаковский текст наполнился скрытой энергией христианского самопожертвования, неистовой страстью и мистической верой в потусторонние силы женской всепрощающей и всепобеждающей любви.
Где: Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49).
Когда: 27 июня в 18.30.
Стоимость: от 400 до 5000 рублей.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
Щенки и котята ждут своих хозяев и поклонников.
На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 27 и 28 июня с 10.00.
Фестиваль гребешка «На Гребне! Приморский гребешок» (0+).
Во Владивостоке вновь пройдёт фестиваль гребешка — гастрономический праздник, который уже стал одной из самых ожидаемых летних традиций города.
В этом году фестиваль состоится в два этапа. Первый пройдёт 27 июня в рамках празднования Дня молодёжи, а второй — 4 июля и станет частью программы Дня рождения Владивостока.
Главным героем фестиваля по традиции станет дальневосточный гребешок — один из самых известных и любимых морских деликатесов Приморья. Лучшие рестораны города представят специальные блюда и авторские интерпретации, в которых гребешок раскроется с самых разных сторон — от классических рецептов до смелых гастрономических экспериментов с дальневосточными, азиатскими и паназиатскими акцентами.
Гостей фестиваля ждут не только дегустации, но и насыщенная образовательная программа. В оба дня на площадке будут проходить кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров Владивостока. Посетители смогут познакомиться с особенностями дальневосточной кухни, узнать больше о локальных продуктах и увидеть процесс приготовления блюд профессионалами ресторанной индустрии.
Где: Владивосток.
Когда: с 27 июня по 4 июля.
Спектакль «Аленький цветочек» (6+).
В новом спектакле театр предлагает, пусть и классическую, но в своем роде и оригинальную версию бессмертной сказки Сергея Аксакова. Это попытка представить на сцене русское «фэнтези» и придать известному всем сюжету современное звучание. Впрочем, это не коснется сценического решения, и «Аленький цветочек» предстанет перед зрителем волшебной сказкой о чести, любви, взаимовыручке и милосердии.
Где: Театр Молодежи (ул. Светланская, 15А).
Когда: 28 июня в 11.00.
Стоимость: от 500 до 800 рублей.
Артэтаж: встреча коллекционеров грампластинок (12+).
Центр современного искусства «Артэтаж» и Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проведут в воскресенье, 28 июня, встречу коллеционеров и традиционную ярмарку грампластинок выходного дня.
В программе музыка, виниловый своп и ярмарка пластинок.
Где: Артэтаж (ул. Адмирала Фокина, 25).
Когда: 28 июня в 13.00.