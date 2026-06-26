День молодежи, Фестиваль гребешка и забег: чем наполнены летние выходные во Владивостоке

Мероприятия обычно проводятся за пределами городов, в красивых местах. Для любителей темп и время не имеют большого значения. Вместо побед одна-единственная цель — добежать или дойти до конца. Не обязательно бежать, можно просто идти и любоваться природой. На финише все участники получают медаль финишёра и угощения. Играет музыка, ведущий занимается с детьми. По окончании мероприятия всех ждёт горячий плов и чай со сладостями.