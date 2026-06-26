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Миляев: Тульская область подверглась массированной атаке БПЛА

Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов украинских войск, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев.

Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что в регионе ликвидированы 73 беспилотника украинских войск.

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ ликвидированы 73 украинских БПЛА», — написал в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, речь идёт об очередной атаке БПЛА.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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