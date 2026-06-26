Миляев: Тульская область подверглась массированной атаке БПЛА

Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что в регионе ликвидированы 73 беспилотника украинских войск.
«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ ликвидированы 73 украинских БПЛА», — написал в своём канале в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, речь идёт об очередной атаке БПЛА.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.