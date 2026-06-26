Пьяная жительница села Чистополье порезала своего знакомого

Трагедия произошла в декабре прошлого года в одной из квартир дома на улице Центральной в селе Чистополье Хабаровского района. У 56-летней местная жительница поссорилась со знакомым, и будучи пьяной, ударила мужчину в грудь ножом. После происшествия женщина сама вызвала скорую помощь. Мужчина выжил, но его здоровью был нанесен серьезный вред. Было возбуждено уголовное дело. Женщина вину не признала, заявив, что использовала холодное оружие для самообороны, однако экспертизы показали, что ее версия не соответствует действительности. В итоге суд отправил ее отбывать наказание в колонии общего режима — она должна провести там 3 года и 6 месяцев.