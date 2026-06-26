Китайский танцор зажег на турнире «Звезды Приморья» — зрители в восторге

В Приморском крае прошел международный турнир по танцевальному спорту «Звезды Приморья». Одним из самых ярких моментов стало выступление юного танцора из Китая. Зрители отметили его невероятную пластику, артистизм и мощную энергетику, которая завела весь зал. Источник: VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья.