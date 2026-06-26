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Чирлидерши из Комсомольска завоевали бронзу на первенстве ДФО в Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир-спорту. В соревнованиях участвовали 460 спортсменов из 10 регионов. Комсомольск-на-Амуре представляла команда «Драйв КМС». Спортсменки старшей группы Амалия Ильина и Ольга Комко заняли третье место в дисциплине «чир джаз двойка, юноши/девушки», а во фристале стали шестыми. Также на фестивале «Звезды Байкала» девушки взяли бронзу.

В Улан-Удэ завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир-спорту. В соревнованиях участвовали 460 спортсменов из 10 регионов. Комсомольск-на-Амуре представляла команда «Драйв КМС». Спортсменки старшей группы Амалия Ильина и Ольга Комко заняли третье место в дисциплине «чир джаз двойка, юноши/девушки», а во фристале стали шестыми. Также на фестивале «Звезды Байкала» девушки взяли бронзу.