Чирлидерши из Комсомольска завоевали бронзу на первенстве ДФО в Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир-спорту. В соревнованиях участвовали 460 спортсменов из 10 регионов. Комсомольск-на-Амуре представляла команда «Драйв КМС». Спортсменки старшей группы Амалия Ильина и Ольга Комко заняли третье место в дисциплине «чир джаз двойка, юноши/девушки», а во фристале стали шестыми. Также на фестивале «Звезды Байкала» девушки взяли бронзу.