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«Условку» за комментарий в интернете получила жительница Хабаровского края

В январе прошлого года 40-летняя женщина, находясь у себя дома в поселке Хор района имени Лазо, опубликовала комментарий в интернете, который содержал призывы к экстремизму и высказывания, унижающие достоинство граждан по национальному признаку. Было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев все обстоятельства, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на срок.

В январе прошлого года 40-летняя женщина, находясь у себя дома в поселке Хор района имени Лазо, опубликовала комментарий в интернете, который содержал призывы к экстремизму и высказывания, унижающие достоинство граждан по национальному признаку. Было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев все обстоятельства, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. Смартфон, с которого она написала комментарий, был изъят и обращен в доход государства.