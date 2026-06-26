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Опасный склон на 2-й Огородной в Красноярске укрепили двумя подпорными стенами

Также завершаются работы на Дачной, 35.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завершено возведение двух подпорных стен на улице 2-я Огородная. То есть потенциально опасный склон возле дома № 24 будет укреплен. Об этом проинформировал департамент градостроительства.

В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории, включая гидропосев трав и установку защитной стальной сетки от оползней и эрозии.

Работы по возведению подпорной стены на Дачной, 35 выполнены на 90%. Там продолжаются буровые работы, монтаж армирующих стержней и строительство второй дренажной камеры.

Напомним, проблема с опасным склоном в районе улиц Дачная и 2-я Огородная существует с 2020 года. После нескольких попыток найти подрядчика контракт был заключен в 2023 году.