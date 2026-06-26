Хабаровский врио атамана УВКО вошёл в мобилизационный резерв

Мобилизационный людской резерв формируют из граждан, которые находятся в запасе и добровольно заключают контракт с Минобороны России. Резервисты регулярно проходят сборы и тренировки, поддерживают военные навыки и должны быть готовы при необходимости прибыть в часть.