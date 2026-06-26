Хабаровский врио атамана УВКО вошёл в мобилизационный резерв

Врио атамана Уссурийского войскового казачьего общества Евгений Процевский подписал контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщили в Уссурийском войсковом казачьем обществе.
Процевский также работает советником губернатора Хабаровского края. В штабе УВКО его решение назвали личным примером для казаков и подтверждением готовности руководителя казачьего формирования выполнять задачи по защите страны.
Мобилизационный людской резерв формируют из граждан, которые находятся в запасе и добровольно заключают контракт с Минобороны России. Резервисты регулярно проходят сборы и тренировки, поддерживают военные навыки и должны быть готовы при необходимости прибыть в часть.
«Казачество всегда стояло на страже интересов Родины. Надеюсь, мой пример вдохновит и других казаков последовать этому пути», — сказал Евгений Процевский.
В УВКО считают, что участие казачьих лидеров в системе мобилизационного резерва укрепляет связь казачьих обществ с Вооружёнными силами России. Там также отмечают, что такая работа помогает повышать общий уровень готовности в регионе.