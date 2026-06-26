Губернатор наградил 40 жителей Красноярского края (видео)

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен Геннадий Храмов — президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии с 26-летним стажем. А благодарность президента РФ получила сотрудница больницы № 20 Жанна Макарова, которая работает акушером 30 лет и приняла роды более 10 тысяч малышей.