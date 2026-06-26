Губернатор наградил 40 жителей Красноярского края (видео)

Михаил Котюков вручил 40 жителям Красноярского края государственные и региональные награды — знаки отличия, медали, звания, благодарственные письма и почетные грамоты получили многодетные родители и представители разных профессий.
Так, звания «Мать-героиня» удостоена Ольга Булычева из Минусинска, которая вместе с мужем Михаилом воспитывает десятерых детей. Трое сыновей прошли службу в президентском полку, трое дочерей уже создали свои семьи, остальные четверо — школьники.
Орден «Родительская слава» губернатор вручил Андрею и Ларисе Гончаровым из Ужурского округа. Супруги вместе 33 года и воспитывают пятерых дочерей и двух сыновей. Лариса посвятила себя педагогике, Андрей работает лесничим.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен Геннадий Храмов — президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии с 26-летним стажем. А благодарность президента РФ получила сотрудница больницы № 20 Жанна Макарова, которая работает акушером 30 лет и приняла роды более 10 тысяч малышей.
Также губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию», почетные грамоты и благодарственные письма президента РФ, награды федеральных ведомств. Девять человек удостоены звания «Заслуженный работник РФ», еще девять — «Заслуженный работник Красноярского края».
Обращаясь к участникам церемонии, Михаил Котюков поблагодарил их за труды, а также пожелал успехов, крепкого здоровья и новых достижений.
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