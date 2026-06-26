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Ученые смогли расшифровать свиток из уничтоженного Везувием города

Исследователи виртуально развернули и прочитали свиток, найденный в Геркулануме.

Ученые смогли впервые полностью расшифровать древний папирус из Геркуланума без физического вскрытия свитка. Речь идет о рукописи, найденной среди сотен обугленных свитков, сохранившихся после извержения Везувия, уничтожившего город в I веке нашей эры. Работа проводилась в рамках международного проекта Vesuvius Challenge.

Исследователи использовали современные методы рентгеновской томографии и цифровой реконструкции, чтобы виртуально развернуть свиток и восстановить текст по едва различимым следам чернил. Благодаря алгоритмам машинного обучения удалось получить непрерывное чтение документа от начала до конца — подобного результата ранее добиться не удавалось.

Расшифрованный текст оказался философским трактатом, посвященным вопросам этики, человеческой природы и нравственного совершенствования. По предварительным выводам специалистов, произведение относится к стоической традиции и затрагивает размышления о внутреннем развитии человека и его связи с собственной сущностью.

«Мы исследуем нечто, но не сможем постичь его, если каким-либо образом отдалимся от самих себя и собственной природы», — говорится в одном из расшифрованных фрагментов.

Ранее в Саудовской Аравии археологи обнаружили древний глиняный сосуд, в котором находились драгоценности.