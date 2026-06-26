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Папа Лев XIV издаёт ранние тексты: книга выйдет в сентябре

Папа римский Лев XIV готовит к публикации сборник своих ранних сочинений, созданных в период с 2001 по 2013 год.

Папа римский Лев XIV готовит к публикации сборник своих ранних сочинений, созданных в период с 2001 по 2013 год. Об этом сообщает The Guardian. Издание выйдет при участии ватиканского издательства Libreria Editrice Vaticana и запланировано на сентябрь.

Книга будет представлена на английском языке, хотя ранее эти тексты уже публиковались в итальянской версии сборника. В основу издания легли проповеди и публичные выступления будущего понтифика, записанные до его избрания.

По данным издателей, материалы выстроены в хронологическом порядке, что позволяет проследить развитие взглядов автора. В сборнике поднимаются темы образования, лидерства, культурного разнообразия и роли церкви в современном мире.

Отмечается, что Лев XIV стал первым папой римским, родившимся в США. В миру он носит имя Роберт Фрэнсис Прево. Священником он был рукоположен в 1982 году, а на престол понтифика взошёл 8 мая 2025 года. До избрания он служил в Перу.

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