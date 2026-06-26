Папа Лев XIV издаёт ранние тексты: книга выйдет в сентябре

Отмечается, что Лев XIV стал первым папой римским, родившимся в США. В миру он носит имя Роберт Фрэнсис Прево. Священником он был рукоположен в 1982 году, а на престол понтифика взошёл 8 мая 2025 года. До избрания он служил в Перу.