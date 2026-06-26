Хабаровский край строит рекордные для ДФО 17 школ и детсадов

В Хабаровском крае одновременно строят и реконструируют пять школ и 12 детских садов. По этому показателю регион вышел на первое место среди субъектов Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.
О ходе работ на расширенном заседании правительства доложил министр образования и науки региона Алексей Мокрушин. Помимо самих зданий, власти держат на контроле благоустройство территорий рядом со школами и детскими садами, чтобы новые объекты сразу были удобны для детей, родителей и педагогов.
«Мы слышим жителей и хотим создавать условия для развития детей и молодёжи. Поэтому будем обновлять школы и детские сады и строить новые», — сказал Дмитрий Демешин.
Среди крупных объектов — школа № 38 и детский сад № 134 в районе Парус в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске строят школы на Ореховой сопке, в микрорайоне «Строитель» и в Южном микрорайоне, а также шесть детских садов в Южном микрорайоне, сад на Ореховой сопке и другие объекты.
Часть учреждений планируют сдать уже в этом году. Глава региона подчеркнул, что важно не только построить здания, но и заранее решить вопрос с кадрами: новые школы и детсады должны встретить детей с укомплектованными коллективами.
На заседании отдельно обсудили поддержку педагогов. По программе «Земский учитель» специалисты приезжают работать в сельские школы и остаются в населённых пунктах, но главными запросами для них остаются жильё и возможность развиваться в Хабаровском крае.
Дмитрий Демешин поручил проработать дополнительные меры поддержки работников образования, в том числе финансовые и социальные. Также власти намерены пересмотреть перечень специальностей, увеличить число бюджетных мест на востребованных направлениях, развивать цифровое образование, языковые школы и проект межвузовского кампуса.