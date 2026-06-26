Хабаровский край строит рекордные для ДФО 17 школ и детсадов

Среди крупных объектов — школа № 38 и детский сад № 134 в районе Парус в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске строят школы на Ореховой сопке, в микрорайоне «Строитель» и в Южном микрорайоне, а также шесть детских садов в Южном микрорайоне, сад на Ореховой сопке и другие объекты.