Сведения о размещении предвыборной агитации на сайте gnkk.ru и в социальных сетях и мессенджерах при проведении выборов депутатов ЗС Красноярского края, назначенных на 20 сентября 2026 года

Сведения о размещении предвыборной агитации на сайте gnkk.ru и в социальных сетях и мессенджерах КГАУ «Редакция газеты “Наш Красноярский край” при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года. Сообщаем, что КГАУ “Редакция газеты “Наш Красноярский край” предоставляет площади для размещения предвыборных агитационных материалов на сайте gnkk.ru и в социальных сетях и мессенджерах КГАУ “Редакция газеты “Наш Красноярский край” при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года. Реквизиты: КГАУ “Редакция газеты “Наш Красноярский край”, 660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51, стр. 1. ИНН 2466210039, тел. 8 (391) 219−17−71.