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Дополнительная защита: в России с 1 июля заработает биометрия для сделок с недвижимостью

Якубовский: с июля россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2026 года россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации», — сказал он в интервью РИА Новтсти.

Якубовкий уточнил, что биометрическая идентификация не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а станет дополнительным уровнем защиты. По его мнению, проверка должна распространяться на все стороны сделки.

Ранее KP.RU сообщал, что биометрия становится привычным инструментом. Согласно опросу, 45% граждан уже сейчас не против отказаться от предъявления паспорта в ряде ситуаций. Респонденты также отметили, что хотят оплачивать проезд в транспорте по биометрии.