Дополнительная защита: в России с 1 июля заработает биометрия для сделок с недвижимостью

Ранее KP.RU сообщал, что биометрия становится привычным инструментом. Согласно опросу, 45% граждан уже сейчас не против отказаться от предъявления паспорта в ряде ситуаций. Респонденты также отметили, что хотят оплачивать проезд в транспорте по биометрии.