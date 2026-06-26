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Бесплатные автобусы доставят красноярцев на концерт DJ SMASH на Татышеве

Интервал движения — около 6 минут.

В честь Дня молодёжи 27 июня на острове Татышев в Красноярске выступит DJ SMASH. Для удобства гостей праздника запустят пять бесплатных шаттлов. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что шаттлы будут курсировать от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до магазина «Лента» у съезда с Октябрьского моста и обратно.

Автобусы начнут работу в 18:00, последний рейс — в 23:30. Интервал движения — около 6 минут. Организаторы рекомендуют добираться на мероприятие общественным транспортом. Проезд бесплатный.

Ранее мы публиковали полную программу Дня молодёжи 2026 в Красноярске.