Эксперт Шилина: среди жертв мошенничества нет определенных возрастных границ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Среди жертв мошенников нет четких возрастных границ, в зоне риска находится каждый. Такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
«Когда люди обращаются в проект “Перезвони сам”, когда они нам рассказывают свои истории — пишут ли они нам их на почту или приходят к нам на семинары, рассказывают их лично — мы не спрашиваем возраст. Нам это не важно, потому что все схемы, все мошенничество не имеет границ, не имеет возраста», — ответила она на вопрос о том, люди какого возраста обычно становятся жертвами мошенников.
Шилина подчеркнула, что главная цель мошенников «взломать самого человека». «Пока человек сам что-то не сделает, мошенник ни денег, ни доступ не получит. То есть первое — сам человек, его нужно взломать. И это та история, когда мы стараемся учить людей, чтобы их было сложно взломать», — отметила она.
Эксперты проекта провели уже более 30 обучающих семинаров для граждан по защите от мошеннических действий, уточнила Шилина. Кроме того, специалисты «Перезвони сам» проводят совместные мероприятия с проектом «Московское долголетие», для участников которого прошло уже около десятка лекций, а также лекции для детской аудитории.
По словам собеседницы, чаще всего материалы проекта «Перезвони сам» на его сайте изучают граждане в возрасте от 35 лет — это порядка 40% аудитории, еще около 37% — жители старше 55 лет. «Это говорит о том, что все мы в зоне риска, но упор в этом году все-таки в своих материалах мы делали именно на пенсионный, предпенсионный возраст и детей», — уточнила Шилина.
Она пояснила, что граждане предпенсионного и пенсионного возраста более доверчивые, а также у них есть накопления, с которыми можно «расстаться». «Они меньше знают о наших модных словах “цифровая гигиена”, “кибербезопасность”, “информационные уловки” и так далее. И дети — это та доверчивая категория, которая готова выполнять какие-то действия, не задумываясь о последствиях», — рассказала Шилина.
О проекте.
Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте.