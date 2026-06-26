Эксперт Шилина: среди жертв мошенничества нет определенных возрастных границ

«Когда люди обращаются в проект “Перезвони сам”, когда они нам рассказывают свои истории — пишут ли они нам их на почту или приходят к нам на семинары, рассказывают их лично — мы не спрашиваем возраст. Нам это не важно, потому что все схемы, все мошенничество не имеет границ, не имеет возраста», — ответила она на вопрос о том, люди какого возраста обычно становятся жертвами мошенников.