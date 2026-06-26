В МИД осудили молчание США о жизни усыновлённых в стране российских детей: почему нет отчётности

При усыновлении детей из России гражданами США предполагалась регулярная отчетность об их жизни. Однако Вашингтон скрывает эти данные. Тенденция только ухудшается. Так заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в диалоге с РИА Новости.