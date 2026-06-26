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Стало известно точное время выступления Полины Гагариной в Омске

Стало известно, во сколько выйдет на сцену Полина Гагарина, чей концерт пройдет в Омске на день молодежи, в субботу, 27 июня 2026 года.

Источник: SuperOmsk.ru

Певица выйдет на сцену на Соборной площади в 21:45.

Напомним, в этот день омичам подготовили массу мероприятий, большинство из которых пройдет в центре города: на Соборной площади, площади Победы, «Пешеходном Любинском», площади Бударина и в Городском саду в концепции «Молодость. Мечта. Гордость. Единство».

Организаторы обещают тематические площадки и проекты, разные развлечения, вручение молодежной премии губернатора. В завершение вечера также пройдет выступление музыкального проекта «Айвазовский Оркестра» из Новосибирска.

Добавим, этим летом омичей снова ждет ряд бесплатных концертов известных артистов.

Так, на «Зеленом острове» 4 июля выступит HOLLYFLAME; 24 июля на сцене ждут группу IOWA; а 25 июля на «Пешеходном Любинском» свои песни исполнит Клава Кока.