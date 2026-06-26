Стало известно точное время выступления Полины Гагариной в Омске

Напомним, в этот день омичам подготовили массу мероприятий, большинство из которых пройдет в центре города: на Соборной площади, площади Победы, «Пешеходном Любинском», площади Бударина и в Городском саду в концепции «Молодость. Мечта. Гордость. Единство».