Стало известно точное время выступления Полины Гагариной в Омске

Певица выйдет на сцену на Соборной площади в 21:45.
Напомним, в этот день омичам подготовили массу мероприятий, большинство из которых пройдет в центре города: на Соборной площади, площади Победы, «Пешеходном Любинском», площади Бударина и в Городском саду в концепции «Молодость. Мечта. Гордость. Единство».
Организаторы обещают тематические площадки и проекты, разные развлечения, вручение молодежной премии губернатора. В завершение вечера также пройдет выступление музыкального проекта «Айвазовский Оркестра» из Новосибирска.
Добавим, этим летом омичей снова ждет ряд бесплатных концертов известных артистов.
Так, на «Зеленом острове» 4 июля выступит HOLLYFLAME; 24 июля на сцене ждут группу IOWA; а 25 июля на «Пешеходном Любинском» свои песни исполнит Клава Кока.