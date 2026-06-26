Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия сообщил РИА Новости, каким должен быть предел скачков артериального давления у здорового человека.
«Вообще артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно: волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг», — сказал он.
При этом у здорового человека, по его словам, давление так же быстро должно приходить в норму — возвращаться в границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба, независимо от возраста.
«Нормальным можно считать и такое давления, как 110 на 70, 110 на 60. В целом систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80», — добавил кардиохирург.
Бокерия заключил, что артериальное давление и пульс — жизненно важные показатели, которые нужно знать и за которыми необходимо наблюдать, как и за своим весом.