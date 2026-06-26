Депутат ГД Чаплин рассказал о налоговых вычетах, которые могут получить физлица

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») рассказал ТАСС о нескольких доступных вычетах для налогоплательщиков-физлиц. Некоторые из них можно получить при наличии двух и более детей — это касается вычета на возврат части уплаченного НДФЛ для семей с детьми и освобождения от уплаты налога после продажи жилья, кроме того, есть вычеты, которые можно получить на детей — это касается вычета на фитнес.
«С 1 июня по 1 октября семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ. Рассчитывается она просто: разница между фактически уплаченным налогом и налогом по ставке 6 процентов с того же дохода. По сути, государство снижает эффективную ставку для работающих родителей. Заявление принимают через Социальный фонд, [портал] “Госуслуги” или МФЦ», — рассказал он.
Второе — вычет на фитнес: в 2026 году можно вернуть до 19,5 тыс. рублей, пояснил депутат. «Главное нововведение: теперь вычет можно получить не только за себя и своих детей, но и за занятия спортом для родителей-пенсионеров», — указал депутат. Третий пункт — вычет за сдачу ГТО: с 2026 года его стало проще получить — раньше требовалась диспансеризация, которая для граждан младше 40 лет проводится раз в три года, а теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра, рассказал Чаплин. «Сумма вычета — 18 тыс. рублей, вернуть можно до 2 340 рублей при ставке 13%. Все это можно оформить прямо у работодателя, не дожидаясь конца года», — отметил депутат.
Четвертое — расширение имущественных льгот для семей: если семья с двумя и более детьми продает жилье, чтобы купить большее по площади, от уплаты НДФЛ освобождают, теперь это правило распространяется не только на семьи с несовершеннолетними детьми, но и на те, где воспитываются недееспособные дети любого возраста, сообщил Чаплин. «Если ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года — льгота все равно действует», — указал он.
Пятое — инвестиционный вычет для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов: в 2026 году можно получить возврат со взносов, сделанных в 2025 году. «Лимит — 400 тысяч рублей. При прогрессивной шкале НДФЛ сумма возврата выросла: при ставке 13% это 52 тыс. рублей, при 15% — 60 тыс., при 18% — 72 тыс., при 20% — 80 тыс., а при 22% — 88 тысяч рублей. Оформить можно через личный кабинет ФНС или напрямую через брокера», — разъяснил Чаплин. Есть три способа оформления вычетов: первый — через работодателя: подаете заявление, и налог перестают удерживать уже с текущей зарплаты, второй — упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, третий — классический: декларация 3-НДФЛ по окончании года, перечислил парламентарий.