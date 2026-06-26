В Хабаровске задержан наркоман, числившийся в федеральном розыске

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении наркотиков и после следствия направили материалы в суд. Однако обвиняемый перестал приходить на заседания, поэтому его объявили в федеральный розыск, а меру пресечения заочно изменили на заключение под стражу.