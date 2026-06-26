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В Хабаровске задержан наркоман, числившийся в федеральном розыске

Он будет ждать суда в следственном изоляторе.

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя края, который находился в федеральном розыске. Мужчину нашли на улице Аэродромной и водворили в СИЗО, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

История началась ещё в январе. Тогда экипаж патрульно-постовой службы остановил мужчину на улице Каховской в Краснофлотском районе, а во внутреннем кармане его куртки нашли пакетик с белым порошком.

Экспертиза показала, что внутри был синтетический наркотик — метилэфедрон массой 0,26 грамма. Сам задержанный объяснил, что употребляет запрещённые вещества, а дозу купил через интернет-магазин: после оплаты ему в мессенджер пришли координаты закладки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении наркотиков и после следствия направили материалы в суд. Однако обвиняемый перестал приходить на заседания, поэтому его объявили в федеральный розыск, а меру пресечения заочно изменили на заключение под стражу.

Ранее уроженец посёлка Шумного Вяземского района уже был судим за кражу и присвоение денег. Теперь после задержания он будет ждать суда в следственном изоляторе.