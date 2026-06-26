В Ростовской области автомобиль врезался в трамвайную остановку после ДТП

В Ростовской области в ходе ДТП автомобиль повредил остановочный павильон. Об этом говорится в канале МАХ «Таганрогский трамвай».
Авария произошла в четверг, 25 июня в Таганроге. На улице Ленина столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них врезался в остановочный павильон. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП люди не пострадали, машины получили механические повреждения. Однако авария доставила неудобства пассажирам электротранспорта.
— Трамваи маршрутов № 1 и № 3 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке «Больница № 7» (в сторону центра) — павильон поврежден в результате стороннего ДТП. Ближайшие остановки для посадки и высадки (в сторону центра) — «Ружейный переулок» и «Завод Красный Котельщик», — говорится в сообщении.
В настоящее время поврежденный остановочный павильон восстанавливают.
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