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В Ростовской области автомобиль врезался в трамвайную остановку после ДТП

В Таганроге из-за аварии автомобиль въехал в остановочный павильон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ходе ДТП автомобиль повредил остановочный павильон. Об этом говорится в канале МАХ «Таганрогский трамвай».

Авария произошла в четверг, 25 июня в Таганроге. На улице Ленина столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них врезался в остановочный павильон. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП люди не пострадали, машины получили механические повреждения. Однако авария доставила неудобства пассажирам электротранспорта.

— Трамваи маршрутов № 1 и № 3 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке «Больница № 7» (в сторону центра) — павильон поврежден в результате стороннего ДТП. Ближайшие остановки для посадки и высадки (в сторону центра) — «Ружейный переулок» и «Завод Красный Котельщик», — говорится в сообщении.

В настоящее время поврежденный остановочный павильон восстанавливают.

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