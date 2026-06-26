В Ростовской области автомобиль врезался в трамвайную остановку после ДТП

Авария произошла в четверг, 25 июня в Таганроге. На улице Ленина столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них врезался в остановочный павильон. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП люди не пострадали, машины получили механические повреждения. Однако авария доставила неудобства пассажирам электротранспорта.