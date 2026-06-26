В Волжском родственникам погибших бойцов передали ордена и медали

25 июня в Волжском Волгоградской области прошла церемония передачи госнаград семьям пяти погибших бойцов специальной военной операции по защите Донбасса. Указом президента Владимира Путина военнослужащие посмертно отмечены орденами Мужества и медалями «За отвагу».
Среди награждённых орденом Мужества ефрейтор Юрий Кузнецов, а также рядовые Андрей Диков, Максим Панченко, Владимир Сапрыкин. Медаль «За отвагу» передана родственникам Валерия Митрофанова.
Отметим, в церемонии участвовали вице-мэр Волжского Юрий Жучков, спикер местного законодательного собрания Сергей Аксенов и заместитель военкома города Николай Флора.
Фото: администрация Волжского.