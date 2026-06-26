Роспотребнадзор начал проверку конфет, имитирующих вейпы

Кроме того, согласно действующим нормам, если продукт содержит красители Е129 и Е102, то на упаковке должна быть надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Ведомство подчеркивает, что такая надпись на упаковке есть.