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Роспотребнадзор начал проверку конфет, имитирующих вейпы

Роспотребнадзор Москвы проверит конфеты, внешне имитирующие электронные сигареты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве организовало проведение лабораторных исследований сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, в случае выявления несоответствия будут приняты меры административного воздействия, следует из ответа главы Роспотребнадзора Анны Поповой на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) просил Роспотребнадзор провести проверку сладких конфет, внешне имитирующих электронные сигареты, на соответствие законодательству РФ и при выявлении нарушений принять меры для защиты здоровья россиян.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве организовано проведение лабораторных исследований товара “Сахарная пудра “Свистец”, в случае выявления несоответствия продукции будут приняты меры административного воздействия”, — сказано в документе.

В ведомстве отметили, что в наименовании ароматизаторов конфет отсутствует маркировка «натуральный продукт», что автоматически относит их к категории искусственных. Между тем действующий Технический регламент Таможенного союза предписывает использовать для детского питания, независимо от возраста ребенка, исключительно натуральные ароматизаторы, что делает применение синтетических аналогов в данном случае неправомерным.

Кроме того, согласно действующим нормам, если продукт содержит красители Е129 и Е102, то на упаковке должна быть надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Ведомство подчеркивает, что такая надпись на упаковке есть.

«Роспотребнадзором направлена информация в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на недопустимость реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски причинения вреда здоровью населения», — заключается в документе.

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