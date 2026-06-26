Дом для пермского искусства. Вера Каргашина — о работе, авторах, команде ЦВЗ

Официального статуса культурной столицы Пермь не получила, однако город буквально пропитан разными видами искусства. Формировать уникальный культурный код горда помогают различные площадки, которые можно назвать домом пермского искусства.
О том, как устроен внутренний процесс выставочных пространств, рассказала директор Центрального Выставочного Зала Вера Каргашина.
Включилась кнопка.
Кирилл Щукин, «АиФ-Прикамье»: В каком возрасте вы заинтересовались миром искусства?
Вера Каргашина: Знаете, недавно мама привезла мне мой кляссер с марками из детства, и я вспомнила, как в первом классе часами их рассматривала и раскладывала, будто они висят, как картины на стенах в галерее. Раньше, в восьмидесятые годы, искусство распространялось через марки. Тогда я ещё не знала, что существуют подобные галеристам профессии.
В девяносто первом году бабушка меня привезла в Москву, и мы пошли на выставку. Помню, было тяжело воспринимать такое большое количество холстов. Меня зацепила одна картина: огромное белое полотно с какими-то цветными кляксами, а поверх художник брызнул на них чёрной краской. Картина называется «плохое настроение». В меня это так попало — будто бы нажали мою кнопку, и во мне что-то включилось.
— Сколько лет вы занимаетесь выставочной деятельностью?
— Около двадцати лет. На самом деле, я раньше свой опыт не осознавала, немного даже стеснялась. С удовольствием и интересом слушала людей, у которых указан стаж «более 20 лет», но не причисляла себя к таковым. Но благодаря приглашению от «Идентичности» (фестиваль авторов Перми, в котором Вера Каргашина выступала одним из спикеров — прим. авт.) я поняла, что мой опыт уникален. И это раскрывается в моём прочтении контекстов на разных выставках: я понимаю расположение всех картин, замыслы… Это определённая чувствительность.
— Чем вы занимались до ЦВЗ?
— Я окончила ПГНИУ по специальности «международный бизнес». Искренне думала, что моему красному диплому будут все рады (смеётся). У меня были призовые места во всероссийской олимпиаде, я замечательно предсказывала динамику евро, доллара. На практике я отправила своё резюме на Пермскую ярмарку, и меня взяли в проект. Это была выставка «Арт-Пермь». Много лет я была там менеджером. Проектом руководил Сергей Казук, но потом он уехал в другой город и мне предложили возглавить «Арт-Пермь».
Благодаря этой работе я узнала, как искусство способно усилить любые сферы. Если интегрировать его в разные контексты, атмосфера проектов начинает меняться. Происходит некая трансформация из жёсткого в более глубокое и интересное.
Обнимать каждого.
— Какие задачи перед вами стоят в ЦВЗ?
— Здесь я работаю больше трёх лет. Моя роль больше административно-организационная. Я тот человек, который анализирует, приглашает к взаимодействию с разными формами. Мне очень помогают в работе выстроенные связи. Своей сильной чертой я считаю умение коммуницировать и взаимодействовать. Это позволяют нам продвинуть пермский проект до всероссийского уровня.
— Кто отвечает за творческую составляющую?
— Идеолог выставок — наш арт-директор Элла Германовна. Она придумывает гениальные вещи. Например, выставку, посвящённую юбилею Василия Каменского, впервые поддержали восемнадцать институций. Элла его большой фанат, она умудрилась познакомиться с родственниками Каменского, причём не только в Перми: приехала из Парижа его внучка, оперная певица. Она отметила, что у нас всё проходит веселее, чем во Франции.
Элла очень любит ЦВЗ, притом она дизайнер интерьера, благодаря образованию она сильная как экспозиционер. И это большая ценность!
— Чем вы отличаетесь от других площадок?
—Я очень уважаю каждую институцию. У каждого есть своя ниша. Так что никакого личного, так скажем, рейтинга у меня нет. В силу моей бесконечной веры в пермское искусство, в наших современных художников я утвердилась в том, что Центральный Выставочный Зал — площадка, где именно пермские художники получают возможность проявиться. И в этом наша сила.
Когда открылась новая Пермская галерея, мои коллеги занервничали из-за непонимания нашей роли. Однако те картины, которые выставляются у нас сейчас, рано или поздно пойдут в фонды галереи. Нашим пермским художникам не хватает места для собственных выставок — мы идём к ним навстречу.
Недавно у нас была выставка «Закулисье» об искусстве сценографов, художников по костюмам. Такого ни в Пермском крае, ни в России не было. Мы объединили театры в уникальном контексте и показали все детали, скрытые из-за расстояния сцены и зрителя.
— Почему не все художники обращаются в выставочные пространства?
— У всех разная ресурсность. Вопрос даже не в трудолюбии, а в принципе работы. Например, активности всем известного Юрия Лапшина может позавидовать любой. Он выдаёт огромное количество полотен и претендует на большие пространства.
Есть и коммерчески успешные авторы, даже если у них не самые сильные руки. Они понимают контексты, поэтому знают, как себя «упаковать».
Но есть художники, которые могут работать над одной картиной в течение года. Эти люди будто не готовы поверить в свой финансовый успех. И их картины могут висеть бесконечно. Я пыталась таких художников спасать, но позже понимала, что ничего не поменяется.
— Какая атмосфера царит в вашей команде?
— Буду максимально искренней с вами. Команда была сформирована предыдущим директором, и, когда меня пригласили, было непросто для обеих сторон. Мы понимали, что нужно найти точки взаимодействия — ради общей цели. Я вам честно хочу сказать, что с каждым из членом команды я хочу обниматься! Важно работать с теми, с кем хочешь обниматься. Сейчас, в летний период, когда кто-то уезжает в другой город, мне становится даже грустно. Нас всего одиннадцать человек, здесь царит семейственность и взаимоподдержка. Изо дня в день я понимаю, что такая атмосфера — очень важная часть духа ЦВЗ.
— Важно ли находиться в коммуникации с другими институциями?
— Конечно! Например, Пермская художественная галерея подготовила выставку для Санкт-Петербурга во время своего переезда. Но обстоятельства сложились так, что её не не повезли в Питер, а выставили в ЦВЗ. Сюда приехали экспонаты из Эрмитажа, из разных музеев Пермского края. Экспозиция была прекрасна.
После этого к нам обратились коллеги из краеведческого музея — очень крутая команда идеологов. Их проект был посвящён пермскому звериному стилю: тоже были экспонаты из самых разных музеев. Мы предложили им свою площадку, и в 2024 году была открыта выставка «Городу нужен герой».
Опираться на искренность.
— На ваш взгляд, какой будет культура Перми через десять лет?
— Я не сторонник прогнозов. Но я верю в силу пермского искусства, потому что верю в честность. Дело в том, что пермские авторы никогда ни под кого не подстраиваются. Я абсолютна уверенна в том, что через десять, двадцать лет наш город будет только укрепляться, становиться мощнее. У меня даже сейчас мурашки пошли от таких слов…
Тенденции меняются. Некоторые работы в прошлом году на «Cosmoscow» (ярмарка современного искусства в Москве) оказались для меня непонятными — они были созданы с помощью ИИ, а где душа? Я не верю в искусственное. История не знает сослагательных наклонений. Хайп был всегда, но нам нужно опираться на суть, на искренность. Потому что никто не знает, что именно останется в истории.
Мне кажется, Пермь транслирует неприкрытость. У нас нет излишнего фана — того, что называют прикрытой грустью. Современные молодые авторы не придумывают чего-то нового, они продолжают путь своих учителей, при этом не стесняясь быть настоящими.
— Отражается ли на семье ваша близость с культурой?
— Безусловно. Моей дочери двадцать лет, она учится в Петербурге и говорит «мам, я так счастлива, что у меня есть возможность каждые выходные посещать музеи». Сама я испытываю счастье, когда мы с семьей ходим на выставку и потом это обсуждаем. Некоторая насмотренность передаётся детям: мой сын в лагере для фотографов делает очень хорошие снимки, у дочери необычный стиль в одежде.