Дом для пермского искусства. Вера Каргашина — о работе, авторах, команде ЦВЗ

— Буду максимально искренней с вами. Команда была сформирована предыдущим директором, и, когда меня пригласили, было непросто для обеих сторон. Мы понимали, что нужно найти точки взаимодействия — ради общей цели. Я вам честно хочу сказать, что с каждым из членом команды я хочу обниматься! Важно работать с теми, с кем хочешь обниматься. Сейчас, в летний период, когда кто-то уезжает в другой город, мне становится даже грустно. Нас всего одиннадцать человек, здесь царит семейственность и взаимоподдержка. Изо дня в день я понимаю, что такая атмосфера — очень важная часть духа ЦВЗ.