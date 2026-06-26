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Дом для пермского искусства. Вера Каргашина — о работе, авторах, команде ЦВЗ

Официального статуса культурной столицы Пермь не получила, однако город буквально пропитан разными видами искусства. Формировать уникальный культурный код горда помогают различные площадки, которые можно назвать домом пермского искусства.

Официального статуса культурной столицы Пермь не получила, однако город буквально пропитан разными видами искусства. Формировать уникальный культурный код горда помогают различные площадки, которые можно назвать домом пермского искусства.

О том, как устроен внутренний процесс выставочных пространств, рассказала директор Центрального Выставочного Зала Вера Каргашина.

Включилась кнопка.

Кирилл Щукин, «АиФ-Прикамье»: В каком возрасте вы заинтересовались миром искусства?

Вера Каргашина: Знаете, недавно мама привезла мне мой кляссер с марками из детства, и я вспомнила, как в первом классе часами их рассматривала и раскладывала, будто они висят, как картины на стенах в галерее. Раньше, в восьмидесятые годы, искусство распространялось через марки. Тогда я ещё не знала, что существуют подобные галеристам профессии.

В девяносто первом году бабушка меня привезла в Москву, и мы пошли на выставку. Помню, было тяжело воспринимать такое большое количество холстов. Меня зацепила одна картина: огромное белое полотно с какими-то цветными кляксами, а поверх художник брызнул на них чёрной краской. Картина называется «плохое настроение». В меня это так попало — будто бы нажали мою кнопку, и во мне что-то включилось.

— Сколько лет вы занимаетесь выставочной деятельностью?

— Около двадцати лет. На самом деле, я раньше свой опыт не осознавала, немного даже стеснялась. С удовольствием и интересом слушала людей, у которых указан стаж «более 20 лет», но не причисляла себя к таковым. Но благодаря приглашению от «Идентичности» (фестиваль авторов Перми, в котором Вера Каргашина выступала одним из спикеров — прим. авт.) я поняла, что мой опыт уникален. И это раскрывается в моём прочтении контекстов на разных выставках: я понимаю расположение всех картин, замыслы… Это определённая чувствительность.

— Чем вы занимались до ЦВЗ?

— Я окончила ПГНИУ по специальности «международный бизнес». Искренне думала, что моему красному диплому будут все рады (смеётся). У меня были призовые места во всероссийской олимпиаде, я замечательно предсказывала динамику евро, доллара. На практике я отправила своё резюме на Пермскую ярмарку, и меня взяли в проект. Это была выставка «Арт-Пермь». Много лет я была там менеджером. Проектом руководил Сергей Казук, но потом он уехал в другой город и мне предложили возглавить «Арт-Пермь».

Благодаря этой работе я узнала, как искусство способно усилить любые сферы. Если интегрировать его в разные контексты, атмосфера проектов начинает меняться. Происходит некая трансформация из жёсткого в более глубокое и интересное.

Обнимать каждого.

— Какие задачи перед вами стоят в ЦВЗ?

— Здесь я работаю больше трёх лет. Моя роль больше административно-организационная. Я тот человек, который анализирует, приглашает к взаимодействию с разными формами. Мне очень помогают в работе выстроенные связи. Своей сильной чертой я считаю умение коммуницировать и взаимодействовать. Это позволяют нам продвинуть пермский проект до всероссийского уровня.

— Кто отвечает за творческую составляющую?

— Идеолог выставок — наш арт-директор Элла Германовна. Она придумывает гениальные вещи. Например, выставку, посвящённую юбилею Василия Каменского, впервые поддержали восемнадцать институций. Элла его большой фанат, она умудрилась познакомиться с родственниками Каменского, причём не только в Перми: приехала из Парижа его внучка, оперная певица. Она отметила, что у нас всё проходит веселее, чем во Франции.

Элла очень любит ЦВЗ, притом она дизайнер интерьера, благодаря образованию она сильная как экспозиционер. И это большая ценность!

— Чем вы отличаетесь от других площадок?

—Я очень уважаю каждую институцию. У каждого есть своя ниша. Так что никакого личного, так скажем, рейтинга у меня нет. В силу моей бесконечной веры в пермское искусство, в наших современных художников я утвердилась в том, что Центральный Выставочный Зал — площадка, где именно пермские художники получают возможность проявиться. И в этом наша сила.

Когда открылась новая Пермская галерея, мои коллеги занервничали из-за непонимания нашей роли. Однако те картины, которые выставляются у нас сейчас, рано или поздно пойдут в фонды галереи. Нашим пермским художникам не хватает места для собственных выставок — мы идём к ним навстречу.

Недавно у нас была выставка «Закулисье» об искусстве сценографов, художников по костюмам. Такого ни в Пермском крае, ни в России не было. Мы объединили театры в уникальном контексте и показали все детали, скрытые из-за расстояния сцены и зрителя.

— Почему не все художники обращаются в выставочные пространства?

— У всех разная ресурсность. Вопрос даже не в трудолюбии, а в принципе работы. Например, активности всем известного Юрия Лапшина может позавидовать любой. Он выдаёт огромное количество полотен и претендует на большие пространства.

Есть и коммерчески успешные авторы, даже если у них не самые сильные руки. Они понимают контексты, поэтому знают, как себя «упаковать».

Но есть художники, которые могут работать над одной картиной в течение года. Эти люди будто не готовы поверить в свой финансовый успех. И их картины могут висеть бесконечно. Я пыталась таких художников спасать, но позже понимала, что ничего не поменяется.

— Какая атмосфера царит в вашей команде?

— Буду максимально искренней с вами. Команда была сформирована предыдущим директором, и, когда меня пригласили, было непросто для обеих сторон. Мы понимали, что нужно найти точки взаимодействия — ради общей цели. Я вам честно хочу сказать, что с каждым из членом команды я хочу обниматься! Важно работать с теми, с кем хочешь обниматься. Сейчас, в летний период, когда кто-то уезжает в другой город, мне становится даже грустно. Нас всего одиннадцать человек, здесь царит семейственность и взаимоподдержка. Изо дня в день я понимаю, что такая атмосфера — очень важная часть духа ЦВЗ.

— Важно ли находиться в коммуникации с другими институциями?

— Конечно! Например, Пермская художественная галерея подготовила выставку для Санкт-Петербурга во время своего переезда. Но обстоятельства сложились так, что её не не повезли в Питер, а выставили в ЦВЗ. Сюда приехали экспонаты из Эрмитажа, из разных музеев Пермского края. Экспозиция была прекрасна.

После этого к нам обратились коллеги из краеведческого музея — очень крутая команда идеологов. Их проект был посвящён пермскому звериному стилю: тоже были экспонаты из самых разных музеев. Мы предложили им свою площадку, и в 2024 году была открыта выставка «Городу нужен герой».

Опираться на искренность.

— На ваш взгляд, какой будет культура Перми через десять лет?

— Я не сторонник прогнозов. Но я верю в силу пермского искусства, потому что верю в честность. Дело в том, что пермские авторы никогда ни под кого не подстраиваются. Я абсолютна уверенна в том, что через десять, двадцать лет наш город будет только укрепляться, становиться мощнее. У меня даже сейчас мурашки пошли от таких слов…

Тенденции меняются. Некоторые работы в прошлом году на «Cosmoscow» (ярмарка современного искусства в Москве) оказались для меня непонятными — они были созданы с помощью ИИ, а где душа? Я не верю в искусственное. История не знает сослагательных наклонений. Хайп был всегда, но нам нужно опираться на суть, на искренность. Потому что никто не знает, что именно останется в истории.

Мне кажется, Пермь транслирует неприкрытость. У нас нет излишнего фана — того, что называют прикрытой грустью. Современные молодые авторы не придумывают чего-то нового, они продолжают путь своих учителей, при этом не стесняясь быть настоящими.

— Отражается ли на семье ваша близость с культурой?

— Безусловно. Моей дочери двадцать лет, она учится в Петербурге и говорит «мам, я так счастлива, что у меня есть возможность каждые выходные посещать музеи». Сама я испытываю счастье, когда мы с семьей ходим на выставку и потом это обсуждаем. Некоторая насмотренность передаётся детям: мой сын в лагере для фотографов делает очень хорошие снимки, у дочери необычный стиль в одежде.