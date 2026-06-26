Казахстанцы случайно нашли животное из Красной книги

Сотрудники полиции доставили его в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает Устюртский государственный природный заповедник на своей странице в Instagram.
Выяснилось, что найденное животное — пестрый хорек, единственный представитель рода Vormela в фауне Казахстана.
«Этот редкий вид занесен в Красную книгу Республики Казахстан и относится к III категории — видам, численность и ареал которых сокращаются», — говорится в сообщении.
Специалисты провели визуальный осмотр животного. К счастью, серьезных внешних повреждений у него не обнаружили. Затем животное доставили на территорию государственного природного заказника «Каракия-Караколь» и выпустили в естественную среду обитания.
«Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в спасении и оказал помощь животному», — подчеркнули сотрудники заповедника.
Ранее стало известно, что в Мангистауской области участились случаи нападения каракуртов на людей.