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Казахстанцы случайно нашли животное из Красной книги

25 июня в степи Мангистауской области обнаружили редкое животное, занесенное в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сотрудники полиции доставили его в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает Устюртский государственный природный заповедник на своей странице в Instagram.

Выяснилось, что найденное животное — пестрый хорек, единственный представитель рода Vormela в фауне Казахстана.

«Этот редкий вид занесен в Красную книгу Республики Казахстан и относится к III категории — видам, численность и ареал которых сокращаются», — говорится в сообщении.

Специалисты провели визуальный осмотр животного. К счастью, серьезных внешних повреждений у него не обнаружили. Затем животное доставили на территорию государственного природного заказника «Каракия-Караколь» и выпустили в естественную среду обитания.

«Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в спасении и оказал помощь животному», — подчеркнули сотрудники заповедника.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области участились случаи нападения каракуртов на людей.