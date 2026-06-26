Красноярский предприниматель заплатил 20 тысяч за азиатские товары без русской маркировки

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в работе магазина азиатских продуктов на Сибирском переулке в Красноярске. Предприниматель не уведомил ведомство об открытии, что и стало поводом для внеплановой проверки.
Как оказалась, на полках лежали товары без русской маркировки. Отсутствие перевода и обязательных сведений о продукте лишает потребителей возможности сделать осознанный выбор.
Предприниматель оперативно изъял немаркированную продукцию из продажи, однако нарушения уже были оформлены. За это владельца магазина оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, штраф предприниматель уже оплатил.
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