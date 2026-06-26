В службе занятости назвали самые дефицитные профессии в Ростовской области

При этом в самой Донской столице за год немного выросло число неработающих граждан. По данным УГСЗН, на 1 июня 2026 года уровень регистрируемой безработицы в городе составил 0,2%, тогда как годом ранее он был на отметке 0,1%. В целом по Ростовской области ситуация осталась стабильной: этот показатель застыл на планке 0,3%.