Жителям Чегдомына вернули 190 тысяч из-за переплат за мусор

В рабочем посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района выявлены нарушения при начислении платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, компания предоставляла жителям счета с неправомерно завышенными тарифами. Проверка была организована на основании поступивших от граждан обращений, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В связи с отсутствием добровольного перерасчёта со стороны компании прокурор обратился в суд с исками о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 190 тысяч рублей. Требования надзорного ведомства удовлетворены, судебные решения исполнены полностью.
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