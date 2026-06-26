Жителям Чегдомына вернули 190 тысяч из-за переплат за мусор

В рабочем посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района выявлены нарушения при начислении платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, компания предоставляла жителям счета с неправомерно завышенными тарифами. Проверка была организована на основании поступивших от граждан обращений, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.