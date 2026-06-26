В Омске заработал Центр оперативного контроля — он будет штрафовать нарушителей

УФНС России по Омской области сообщило о запуске специализированного Центра компетенции по оперативному контролю. Подразделение начало работу 15 июня 2026 года на базе Управления по адресу: улица Маршала Жукова, 72, корпус 1.
Как пояснили в налоговой службе, создание центра направлено на централизацию процессов, повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.
В компетенцию Центра входят вопросы регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники (ККТ), а также федеральный государственный контроль (надзор) в сфере ее применения. Кроме того, подразделение будет возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях по результатам контрольных мероприятий в отношении предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории Омской области.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что с 15 июня в Омской области была реорганизована структура налоговых органов — три межрайонные инспекции (№ 4, № 8 и № 9) присоединили к ИФНС по Центральному округу, создав Межрайонную ИФНС № 1.