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В Омске заработал Центр оперативного контроля — он будет штрафовать нарушителей

Новое подразделение УФНС начало работу 15 июня.

Источник: РИА "Новости"

УФНС России по Омской области сообщило о запуске специализированного Центра компетенции по оперативному контролю. Подразделение начало работу 15 июня 2026 года на базе Управления по адресу: улица Маршала Жукова, 72, корпус 1.

Как пояснили в налоговой службе, создание центра направлено на централизацию процессов, повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.

В компетенцию Центра входят вопросы регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники (ККТ), а также федеральный государственный контроль (надзор) в сфере ее применения. Кроме того, подразделение будет возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях по результатам контрольных мероприятий в отношении предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории Омской области.

Ранее «СуперОмск» сообщал, что с 15 июня в Омской области была реорганизована структура налоговых органов — три межрайонные инспекции (№ 4, № 8 и № 9) присоединили к ИФНС по Центральному округу, создав Межрайонную ИФНС № 1.