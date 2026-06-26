В Омске заработал Центр оперативного контроля — он будет штрафовать нарушителей

В компетенцию Центра входят вопросы регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники (ККТ), а также федеральный государственный контроль (надзор) в сфере ее применения. Кроме того, подразделение будет возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях по результатам контрольных мероприятий в отношении предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории Омской области.