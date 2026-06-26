Температура воды в морях на российских курортах достигает 26 градусов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вода в морях на российских курортах прогрелась до 26 градусов, теплее всего она в Ейске. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В морях — в Феодосии — 19, в Калининграде — 20, в Ялте, Анапе и Евпатории — 22, в Туапсе и Геленджике — 24, в Сочи — 25, в Ейске — 26 градусов», — сказала Макарова.
Ранее доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина в беседе с ТАСС отмечала, что комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22−24 градуса.
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